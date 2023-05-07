نتائج باكلاش 2023: إصابة دامية في وجه بروك ليسنر بعد هزيمته أمام كودي رودز (فيديو)
شهد عشاق عالم المصارعة الحرة WWE، عرض "باكلاش 2023" المثير، فجر الأحد، الذي احتوى على نزالات قوية بين عدة متنافسين، وأقيم في بورتوريكو، حيث كانت أبرز نتائجه فوز كودي رودز على الوحش بروك ليسنر.
وفي المواجهة الأولى لبطولة السيدات لعرض الرو، فازت بيانكا بلير على نظيرتها أيوا سكاي.
وفي المواجهة الثانية، تمكن سيث رولينز من الفوز على العملاق أوموس، بعد أن وجه له عدة ضربات قاضية.
وفي المواجهة الثالثة، فاز أوستن ثيوري على الثنائي بوبي لاشلي وبرونسون ريد ليحتفظ بلقب أمريكا.
وبالمواجهة الرابعة، حققت ريا ريبلي الفوز على زيلينا فيغا، لتحصد بطولة السيدات لـ"سماك داون".
وشهدت المواجهة الخامسة في عرض "باكلاش 2023"، فوز المصارع باد باني على نظيره داميان بريست.
وفي المواجهة السادسة، تمكن فريق ذا بلودين من الفوز على فريق مات ريدل وسامي زين وكيفين أوينز.
وفي النزال الأخير للعرض، فاز كودي رودز على بروك ليسنر، إثر مواجهة عنيفة بينهما، إذ قام رودز بهجوم عنيف على الوحش بروك ليسنر، حيث قام بضربة بجميع الأدوات المتاحة أمامه مثل الكرسي المعدني والسلم، ما جعل ليسنر غير قادر على الصمود أمامه، وكان واضحاً عليه أنه تعرض لجرح في رأسه أثناء المواجهة وظهر ينزف الدماء بشكل واضح فوق الحلبة.