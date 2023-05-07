نتائج باكلاش 2023: إصابة دامية في وجه بروك ليسنر بعد هزيمته أمام كودي رودز (فيديو)

شهد عشاق عالم المصارعة الحرة WWE، عرض "باكلاش 2023" المثير، فجر الأحد، الذي احتوى على نزالات قوية بين عدة متنافسين، وأقيم في بورتوريكو، حيث كانت أبرز نتائجه فوز كودي رودز على الوحش بروك ليسنر.

وفي المواجهة الأولى لبطولة السيدات لعرض الرو، فازت بيانكا بلير على نظيرتها أيوا سكاي.