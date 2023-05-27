تايسون فيوري يرسل عقدًا إلى أنطوني جوشوا لمواجهة ويمبلي في سبتمبر

قال البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل إنه تم إرسال عقد لمواطنه أنطوني جوشوا لمواجهتهما على استاد ويمبلي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولم يقاتل فيوري (34 عامًا) منذ احتفاظه بلقبه بفوزه على مواطنه ديريك تشيسورا بعد إيقاف اللعب في الجولة العاشرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وألغى فيوري مباراة "معركة بريطانيا" المقترحة مع بطل العالم مرتين جوشوا (33 عامًا) في سبتمبر الماضي، قائلًا إن مواطنه لم يوقّع العقد قبل الموعد النهائي.

وقال فيوري، الذي لم يخسر من قبل، على تطبيق "إنستغرام".. إنها معركة يريد الجميع رؤيتها بمن فيهم أنا، وهذه المرة لن أصنع مليون فيديو وسأواصل الضغط".

وفي وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن يواجه فيوري منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك حامل ألقاب الرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية لملاكمة الوزن الثقيل، في معركة توحيد للألقاب، لكن المفاوضات فشلت في مارس.

وحقق فيوري 33 فوزًا وتعادلًا واحدًا في 34 مباراة، بينما حقق جوشوا 25 انتصارًا و 3 خسائر في 28 معركة منذ احترافه.

وخسر جوشوا، الذي تغلب على الأمريكي جيرمين فرانكلين بالنقاط في لندن في أبريل/ نيسان، مرتين أمام أوسيك البالغ من العمر 36 عامًا.