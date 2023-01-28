أسطورة المصارعة هالك هوغان يخضع لجراحة في ظهره تفقده الإحساس بساقيه

وكشف كورت أنجيل خلال برنامجه "كورت أنجيل شو" بعد حوار دام نصف ساعة مع هوغان خلال عرض راو عن أنه ناقش معه أحوال صحته وإصاباته، ولاحظ أنجيل أن "هوغان خضع لعملية جراحية في الظهر مرة أخرى، لقد قطعت الأعصاب من الجزء السفلي من جسده، ولا يستطيع أن يشعر بالجزء السفلي من جسده".

وأضاف: "لذلك، عليه أن يستخدم عصاه للتجول. اعتقدت أنه كان يستخدم العصا (عكاز) لأنه يعاني من ألم في ظهره. ليس لديه أي ألم، وليس لديه أي شيء على الإطلاق. لا يشعر بأي شيء. لذا، الآن لا يستطيع أن يشعر بساقيه لذا عليه أن يمشي بعصا، هذا أمر خطير للغاية".

وعلق أنجيل أيضًا على دور هالك في الذكرى الثلاثين لعرض راو، قائلا: "إذا كنت ستحتفل بالذكرى الثلاثين لعرض راو، فيجب أن يوجد هالك هوغان، إنه اسم ووجه الشركة. إنه الرجل الذي أحدث ثورة في مصارعة المحترفين. لدي الكثير من الاحترام له".