أسطورة المصارعة هالك هوغان يخضع لجراحة في ظهره تفقده الإحساس بساقيه
أشارت تقارير صحفية إلى أن أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE هالك هوغان خضع لعملية جراحية مؤخرا جعلته يعاني من مشاكل في الحركة وعدم شعوره بساقيه.
وعاد هوغان، اسمه الحقيقي تيري جين بوليا، إلى منافسات WWE في عرض راو بمناسبة مرور 30 عاما على انطلاق العرض، يوم الإثنين، من أجل عرض ترويجي سريع على المسرح لافتتاح العرض.
وكشف كورت أنجيل خلال برنامجه "كورت أنجيل شو" بعد حوار دام نصف ساعة مع هوغان خلال عرض راو عن أنه ناقش معه أحوال صحته وإصاباته، ولاحظ أنجيل أن "هوغان خضع لعملية جراحية في الظهر مرة أخرى، لقد قطعت الأعصاب من الجزء السفلي من جسده، ولا يستطيع أن يشعر بالجزء السفلي من جسده".
وأضاف: "لذلك، عليه أن يستخدم عصاه للتجول. اعتقدت أنه كان يستخدم العصا (عكاز) لأنه يعاني من ألم في ظهره. ليس لديه أي ألم، وليس لديه أي شيء على الإطلاق. لا يشعر بأي شيء. لذا، الآن لا يستطيع أن يشعر بساقيه لذا عليه أن يمشي بعصا، هذا أمر خطير للغاية".
وعلق أنجيل أيضًا على دور هالك في الذكرى الثلاثين لعرض راو، قائلا: "إذا كنت ستحتفل بالذكرى الثلاثين لعرض راو، فيجب أن يوجد هالك هوغان، إنه اسم ووجه الشركة. إنه الرجل الذي أحدث ثورة في مصارعة المحترفين. لدي الكثير من الاحترام له".
وأعلن هوغان البالغ عمره 69 عاما في يوليو/تموز 2020 أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الظهر. ويتردد أن شركة WWE كان لديها خطط لإعادة هوغان إلى الحلبة في عرض راسلمانيا 26 في نفس العام.
ويُعد المصارع الأمريكي هوغان من أشهر نجوم المصارعة الحرة الاستعراضية على مر تاريخها، حيث وصل إلى قمة الشهرة والثراء.
واستغل هوغان بنيته العضلية الضخمة، حيث كان طوله يناهز المترين، واحترف المصارعة الحرة عام 1978 وعمره 25 عاما، وبعدها بعامين انضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، ليبلغ خلال سنوات قليلة أوج الشهرة الرياضية.