ديوكوفيتش: ترحيلي من أستراليا 2022 مهد الطريق للنجاحات

وقال ديوكوفيتش في ملبورن، بعد إلغاء حظر دخوله إلى أستراليا، إن غيابه عن البطولات بسبب عدم حصوله على اللقاح زاد من تصميمه.

وأبلغ اللاعب الصربي الصحفيين، اليوم السبت: "نعم، قطعا. عادة كلاعب تنس محترف على أعلى المستويات لا يكون أمامك متسع من الوقت للتدرب لفترة طويلة".

وأضاف: "واقع أنني لم أكن أنافس لعدة أشهر في بداية العام الماضي جعلني أتمكن من جمع فريقي والعمل على جسدي وعلى ضرباتي ما ساعدني لاحقا في تحقيق نتائج رائعة".

وأبلغ ديوكوفيتش محطة (ناين نتورك) التلفزيونية بأنه شعر بأنه "الشخص الشرير في العالم" العام الماضي في ملبورن، حيث احتجزته السلطات في فندق لطالبي اللجوء قبل ترحيله.