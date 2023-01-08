ديوكوفيتش يتوّج بلقب بطولة أديلايد للتنس بفوزه على كوردا

توج الصربي ديوكوفيتش بلقب دورة أديلايد الأسترالية بفوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا 6-7 (10/8) و7-6 (7/3) و6-4، اليوم الأحد، في مباراة ماراثونية بين الثنائي.

وبدا أن ديوكوفيتش تخلص من الآلام التي تعرض لها في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى في قبل النهائي أمام دانييل ميدفيديف إذ تحرك بحرية في الملعب.

ورغم أن كوردا وضعه تحت الضغط، فإن ديوكوفيتش انتفض في الوقت المناسب ليحرم اللاعب الأمريكي من الفوز.

وكسر كوردا إرسال منافسه ليتقدم 5-4 وكان على بعد نقطة واحدة من حسم المجموعة الأولى على الإرسال، لكن ديوكوفيتش نجح في رد الكسر بعدما قلب تأخره 40-صفر في الشوط العاشر ليدفع بالمجموعة إلى شوط فاصل.