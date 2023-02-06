NBA.. نيكس ينتفض بعد التأخر بفارق 21 نقطة ويهزم سيفنتي سيكسرز
انتفض نيويورك نيكس بعد التأخر بفارق 21 نقطة وفاز 108-97 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل إيفان فورنييه، الذي دخل التشكيلة في ظل غياب آر.جيه باريت بسبب المرض، 17 نقطة في أفضل حصيلة له هذا الموسم، ومنها ثلاث رميات ثلاثية في الربع الأخير ليسهم في انتفاضة نيكس.
وحقق جوليوس راندل ثلاثة أرقام مزدوجة مع نيكس حيث أحرز 24 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة.
ونجح نيكس بذلك في تحقيق أكبر انتفاضة له هذا الموسم، وخرج بالانتصار للمرة الأولى بعد التأخر في أول ثلاثة أرباع.
وسجل جويل إمبيد عملاق سيفنتي سيكسرز 31 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله جيمس هاردن 12 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا للخروج بالانتصار.
وفي مباراة أخرى، تفوق تورونتو رابتورز 28-17 على ممفيس غريزليز في الربع الأخير ليخرج منتصرا 106-103.
وسجل باسكال سياكام 19 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة كما مرر خمس كرات حاسمة ليسهم في الخروج بالانتصار.
كما تفوق كليفلاند كافاليرز 122-103 على إنديانا بيسرز بفضل 24 نقطة من داريوس غارلاند، وانتصر أورلاندو ماجيك 119-113 على تشارلوت هورنتس، وفاز مينيسوتا تيمبرولفز 128-98 على دنفر ناغتس، ونيو أورليانز بليكانز 136-104 على سكرامنتو كينغز.