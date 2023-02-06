NBA.. نيكس ينتفض بعد التأخر بفارق 21 نقطة ويهزم سيفنتي سيكسرز

انتفض نيويورك نيكس بعد التأخر بفارق 21 نقطة وفاز 108-97 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل إيفان فورنييه، الذي دخل التشكيلة في ظل غياب آر.جيه باريت بسبب المرض، 17 نقطة في أفضل حصيلة له هذا الموسم، ومنها ثلاث رميات ثلاثية في الربع الأخير ليسهم في انتفاضة نيكس.

وحقق جوليوس راندل ثلاثة أرقام مزدوجة مع نيكس حيث أحرز 24 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة.

ونجح نيكس بذلك في تحقيق أكبر انتفاضة له هذا الموسم، وخرج بالانتصار للمرة الأولى بعد التأخر في أول ثلاثة أرباع.