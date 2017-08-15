عائلة “معلوف” الأمريكية تراهن بنحو مليار دولار على فوز مايويذر

راهن الشقيقان غافن وجو معلوف وهما اثنان من أقطاب رجال الأعمال في مدينة لاس فيغاس بـ880 ألف دولار على فوز فلويد مايويذر في معركته المرتقبة بعد عشرة أيام مع كونور ماكغريغور التي تستضيفها المدينة الأمريكية في 26 أغسطس/ آب الحالي.

ويرى غافن وجو المنتميان لعائلة معلوف التي انشأن فندق ومنتجع “بالم” الشهير في 2001 أن مايويذر سيتفوق على المصارع الأيرلندي.

وغافن وجو شقيقان لأدريان معلوف سيدة الأعمال الشهيرة التي لها ممتلكات كثيرة في لاس فيغاس ولوس انغليس ومعظم ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

ووعد غافن وجو بالتبرع بنحو 160 ألف دولار في حال فوز مايويذر للجمعيات الخيرية خاصة في لاس فيغاس ولوس أنغلوس.

وقال غافن في مقابلة مع مجلة لاس فيغاس ريفيو “المال مهم لكن يمكن أن يفعل الكثير من الخير للناس وسنتبرع بمبلغ 160 ألف دولار للجمعيات الخيرية في لاس فيغاس ولوس أنغلوس، حيث تعيش شقيقتنا. ستكون هذه لفتة لطيفة منا نحو المجتمع ودعم فلويد”.

ويبدو أن الشقيقين واثقان للغاية من فوز مايويذر وعن ذلك قال غافن “أعرف فلويد منذ سنوات إنه صديق جيد. كونور مكغريغور مصارع كبير في UFC لكن من الصعب للغاية فوزه خاصة لأنه سيتم زرعه في حلبة ملاكمة غريبة عنه ولم يسبق له خوض هذه الرياضة في مجال الاحتراف”.

وأضاف “مكغريغور (29 عاما) أصغر من مايويذر (40 عاما) لكنه سيواجه أفضل ملاكم في التاريخ. ليس أنا من يرى ذلك فقط. لا يمكنك توجيه الضرب إلى مايويذر إنه سريع للغاية”.