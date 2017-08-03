يجب ألا تكشف المؤخرة.. جدل واسع حول قواعد جديدة لملابس لاعبات الغولف (صور)

أثار اتحاد الغولف النسائي جدلًا شديدًا بعد إصدار قواعد جديدة حول زي اللعب تهدف إلى جعل اللاعبات أقل إثارة.

وانتقدت كبار اللاعبات، بما في ذلك النجمة الانجليزية تشارلي هول، قرار اتحاد الغولف النسائي المحترف الذي طغت أخباره على بطولة ومينز بريتش اوبن التي تبدأ فعالياتها اليوم في “كينغسبارنس” بالقرب من سانت أندروز.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قال رؤساء الاتحاد إن التنانير يجب ألا تكون قصيرة لدرجة تكشف المؤخرة حتى إذا كانت اللاعبة ترتدي شورتًا، وأن الثوب الرياضي يجب أن يكون محتشمًا.

ولكن تشارلي (21 عامًا) ولاعبات أخريات تخشى أن مثل هذه القواعد الأصولية تظهر أن اللعبة عالقة في الماضي، وأن ذلك سينفر اللاعبات الشابات.

وتقول تشارلي :”أنا لا ارتدي هذه الأزياء المذكورة في اللائحة، ولذلك لن يؤثر القرار عليّ، ولكني أعتقد أنه من الخطأ الرجوع إلى الوراء بهذا الشكل. فالغولف يحتاج إلى أن يكون مختلفًا ورياضيًا أكثر. وإذا نظرتم إلى معظم لاعبي الغولف فستجدون أن شكلهم لم يعد رائعًا. وإذا كانت الملابس أفضل لاهتم المزيد من الناس بلعب الغولف ومشاهدته”.

وأضافت: “مع هذه القواعد تواجه لاعبات الغولف غرامة ألف دولار في حال ارتداء زي مخالف، والتي تتضاعف مع كل انتهاك للتعليمات، وهذا ليس مقبولًا”.