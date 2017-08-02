حجم القفاز يثير أزمة قبل موقعة ماكغريغور ومايويذر

تم حرمان كونور ماكغريغور ومنافسه في نزال القرن فلويد مايويذر من تغيير حجم القفازات التي سيستخدمونها عندما يلتقيان في لاس فيغاس في وقت لاحق من الشهر الحالي في نزال بين بطل الوزن الخفيف لمنافسات UFC (ماكغريغور) والملاكم المخضرم (مايويذر).

وتواصل البطلان من أجل الاتفاق على تغيير حجم قفاز الملاكمة قبل موقعة 26 أغسطس/آب الحالي في لاس فيغاس الأمريكية.

ووافق مايويذر وماكغريغور في البداية على ارتداء مقاس 10 في القفازات لكن الملاكم الأمريكي عرض على منافسه الأيرلندي استبدالها بمقاس 8.

لكن ولاية نيفادا رفضت طلب البطلين تغيير حجم القفاز حفاظا على سلامتهما حيث قال بوب بينيث المدير التنفيذي للجنة نيفادا لشبكة ESPN التلفزيونية: “هذه اللوائح المعمول بها للمحافظة على صحة وسلامة الرياضيين. لوائحنا تلائم تماما حجم القفاز المناسب لهذا النوع من القتال ولا يجب تغييره”.

وعلق ماكغريغور على رفض تبديل القفاز عبر حسابه على انستغرام، حيث اعترض على قرار لجنة نيفادا قائلًا “بصرف النظر عن حجم القفاز فأنا جاهز لتحطيم فلويد. لا اعطي مقاسه أي اهتمام في أي نزال خضته من قبل”.

ويستخدم المتنافسون في UFC قفازات تتراوح مقاساتها بين 4 و6 وسبق وطلب ماكغريغور تغيير حجم ووزن القفاز.

وألمح مايويذر الشهر الماضي إلى إمكانية تغيير مقاس القفاز خلال اللقاء المرتقب.