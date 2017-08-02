الجنوب أفريقي فان نيكرك يخطط للفوز بسباقي 200 و400 متر في بطولة العالم للقوى

أعلن العداء الجنوب أفريقي، وايدي فان نيكرك، اليوم الأربعاء، جاهزيته لكي يصبح النجم الجديد في رياضة ألعاب القوى، مشيرًا إلى أنه يسعى لتأكيد ذلك من خلال الفوز بسباقي 200 متر و400 متر في بطولة العالم للعبة، التي ستنطلق بالعاصمة البريطانية لندن بعد غدٍ الجمعة.

فاز فان نيكرك “25 عامًا” بسباق 400 متر في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي، ليحرز الميدالية الذهبية، بعدما حقق زمنًا قدره 03ر43 ثانية، محطمًا الرقم القياسي العالمي للسباق، الذي كان يحمله النجم الأمريكي الأسطوري السابق مايكل جونسون.

يتطلع فان نيكرك الآن للفوز بسباق 200 متر في لندن، ليعادل إنجاز جونسون، الذي فاز بالسباقين خلال مشاركته في بطولة العالم عام 1995، ثم في أولمبياد أتالانتا في العام التالي.

وكان جونسون والعداء الجامايكي المعجزة يوسين بولت، الذي سيختتم مسيرته مع ألعاب القوى بنهاية البطولة، قد أشارا إلى أن فان نيكرك سيكون النجم الجديد للعبة مستقبلًا.

وصرح فان نيكرك للصحفيين اليوم: “إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أتعلم وأتنافس مع بولت. لقد سنحت لي الفرصة لبناء علاقة صغيرة معه. إن هذا يمنحني الكثير من الإثارة، ولكن يحملني المزيد من المسؤولية في الوقت نفسه”.

وأبدى فان نيكرك جاهزيته للجدول الزمني الشاق لمنافسات بطولة العالم، التي سيخوض خلالها ثلاثة أدوار في كلا السباقين، اللذين لن يتنافس خلالهما مع بولت، الذي سيصب كامل تركيزه في سباق 100 متر في الفعالية الكبرى الأخيرة له.

وأشار العداء الجنوب أفريقي إلى “أن التحدي الأكبر سوف يأتي أخيرًا. إنه تحدٍ ضخم بالنسبة لي”.

واختتم فان نيكرك حديثه قائلًا: “إنني في أفضل حالة حاليًا، وبإمكاني القيام بأشياء عظيمة، ينبغي علي التعامل مع الأمور بالتدريج والاهتمام بكل دور على حدة “.