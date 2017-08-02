لاعب بيسبول يلتقط الكرة بشكل مذهل (فيديو)

لاعب بيسبول يلتقط الكرة بشكل مذهل (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

تألق نجم البيسبول أوستن جاسكون خلال لقاء فريقه كليفلاند إنديانز أمام بوسطن ريد سوسك في الدوري الأمريكي للمحترفين في البيسبول، وذلك من خلال تمكنه من التقاط كرة بطريقة رائعة.

ورغم خسارة فريقه اللقاء بنتيجة 12-10، لكن النجم الأمريكي تمكن من تصدر العناوين بعدما تابع كرة رماها هانلي راميريز وكانت في طريقها للسقوط خلف الحواجز أمام الجمهور، لكن جاسكون تمكن من عمل حركة رائعة والتقط الكرة قبل أن تصل الأرض بشكل خطير لكون رأسه كان مواجهًا للأرض ورجليه في السماء.

وقال جاكسون بعد اللقاء عن اللقطة: “حين تكون متابعًا للكرة لا تفكر في أي شيء سوى في التقاطها، وأعتقد أنها أحسن كرة التقطتها في مسيرتي”.

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