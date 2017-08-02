لاعب بيسبول يلتقط الكرة بشكل مذهل (فيديو)

تألق نجم البيسبول أوستن جاسكون خلال لقاء فريقه كليفلاند إنديانز أمام بوسطن ريد سوسك في الدوري الأمريكي للمحترفين في البيسبول، وذلك من خلال تمكنه من التقاط كرة بطريقة رائعة.

VIDEO: Here is the unbelievable catch by Austin Jackson. WOWWWW. pic.twitter.com/NRPbFjpVYE — Jordan Strack (@JordanStrack) August 2, 2017

ورغم خسارة فريقه اللقاء بنتيجة 12-10، لكن النجم الأمريكي تمكن من تصدر العناوين بعدما تابع كرة رماها هانلي راميريز وكانت في طريقها للسقوط خلف الحواجز أمام الجمهور، لكن جاسكون تمكن من عمل حركة رائعة والتقط الكرة قبل أن تصل الأرض بشكل خطير لكون رأسه كان مواجهًا للأرض ورجليه في السماء.

وقال جاكسون بعد اللقاء عن اللقطة: “حين تكون متابعًا للكرة لا تفكر في أي شيء سوى في التقاطها، وأعتقد أنها أحسن كرة التقطتها في مسيرتي”.