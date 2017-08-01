بولت يثق في قدرته على الفوز بسباق 100 متر العالمي قبل الاعتزال

أكد العداء الجامايكي الشهير يوسين بولت، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لمشاركته الكبرى الأخيرة في بطولة العالم لألعاب القوى، وأيضا واثق من قدرته على الفوز مجددا بلقب سباق 100 متر في بطولة العالم.

ويشارك بولت في بطولة العالم في لندن بصفته رابع أسرع عداء في العام الحالي في سباق 100 متر حيث سجل 95ر9 ثانية بفارق كبير عن الرقم القياسي العالمي الذي يحمله والبالغ 58ر9 ثانية.

ولكن بولت قال في مؤتمر صحفي مجمع، إن بإمكانه الفوز بلقبه الـ12 في بطولة العالم، يوم السبت المقبل، ليضمه إلى ميدالياته الثمانية في الأولمبياد، قبل اعتزاله كواحد من أعظم الرياضيين على مر العصور.

وقال بولت: “ما زلت الأسرع دون شك، إذا ظهرت في البطولات، أثق في قدراتي، يمكنني القول أنني أسطورة، لقد أثبت ذلك”.