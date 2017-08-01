نجاة سائق في رالي فنلندا بعد تحطم سيارته على الصخور (فيديو)

شهد رالي فنلندا في مرحلته التاسعة حادثًا قويًا لأحد السائقين، والذي انقلبت سيارته بشكل مريع وسط الصخور.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية”، السيارة وهي تنحرف بشدة وتنقلب على بعض الصخور، ويهرع إليها المتفرجون ويقومون بسحب السائق والملاح المصاحب له، وبالفعل تم إنقاذهما وإعادة السيارة لوضعها وسحبها بالأحبال من وسط المنطقة الزراعية.

وحقق سائق “تويوتا”، إيسابيكا لابي، الفوز الأول في تاريخه، وذلك بفوزه بلقب رالي فنلندا، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للراليات، على أرضه.

وشهد هذا السباق تقدم السائق البلجيكي تييري نوفيل على سيارة “هيونداي اي” صدارة الترتيب العام، متقدمًا على بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه على سيارة فورد.

وتمكن لابي (26 عامًا) من تصدر رالي بلاده متقدمًا على السائق البريطاني إيلفين إيفانز على سيارة فور، ومواطنه يوهو هانينن على سيارة تويوتا.

واستفاد لابي، الذي استعاد لقب رالي فنلندا إلى السائقين المحليين، كثيرًا من انسحاب مواطنه وزميله ياري-ماتي لاتفالا، يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة بسبب مشكلة في سيارته، علمًا بأن لقب العام الماضي كان من نصيب السائق البريطاني كريس ميك على سيارة سيتروين.

يُذكر أن بطولة العالم للراليات ستتوقف حتى 18 آب مع انطلاق المرحلة العاشرة في ألمانيا بسبب العطلة الصيفية التقليدية.