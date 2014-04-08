السباح الأسترالي أيان ثورب مهدد بفقدان ذراعه اليسرى

يعيش السباح العالمي السابق الأسترالي أيان ثورب وضعاً صحياً صعباً يهدده بشلل في يده اليسرى بعد مضاعفات عملية جراحية أجراها في سويسرا حيث كان يقيم، لكنه بعد العودة لأستراليا لاستكمال العلاج اكتشفت عائلته مشاكله الصحية وأدخل للمستشفى.

ويعتبر أيان ثورب "31 سنة" من أفضل السباحين في العالم وفي أستراليا حيث اختير أفضل سباح في العالم لأربع سنوات 1998 و1999 و2001 و 2002، وفاز بخمس ميداليات ذهبية في الأولمبياد و3 فضيات ونحاسية و9 ألقاب عالمية في المسبح الكبير ولقبين عالمين في المسبح الصغير و10 ألقاب لألعاب الكومويلت و9 ألقاب في ألعاب البحر الباسيفيك.

وبدأ ثورب مسيرة التألق في سن 14 سنة 1996 وفاز بلقبين عالميين في 1998 في سن 16 سنة ليصبح أصغر بطل عالمي في السباحة.

وغادر ثورب الرياضة في 2005 وعاد مرتين لكن محاولته الأخيرة في المشاركة في ألعاب لندن 2012 عرفت الفشل وعاش خلال فترة من حياته في اكتئاب حاد وميول انتحارية وإدمان للكحول، وأدخل مصح لمعالجة الإدمان.

وانتقل ثورب للعيش في سويسرا بحثاً عن الهدوء وأجرى عملية جراحية سببت له مضاعفات قد تؤدي لفقدانه يده اليسرى.

وكان ثورب قد أصدر كتاب لسيرته الذاتية اعترف خلاله بتعرضه للإكتئاب وإدمان للكحول لكنه أكد على رغبته في العودة للمسبح والمشاركة في البطولات القادمة وأبرزها ألعاب ريو دي جانيرو 2016.