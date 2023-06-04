أنس جابر تهزم أولغا دانيلوفيتش وتتأهل لثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تعافت التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة من بداية سيئة ووصلت إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالتفوق 4-6 و6-4 و6-2 على الصربية أولغا دانيلوفيتش الصاعدة من التصفيات، يوم السبت.

وعانت أنس من بداية متوسطة للموسم حيث خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل الفوز باللقب في تشارلستون، ثم غابت عن بطولة مدريد المفتوحة بسبب إصابة في الساق، ولم تكن على مستوى التوقعات في بداية المباراة أمام دانيلوفيتش لكن الخبرة رجحت كفتها.

وحسمت دانيلوفيتش (22 عاما) المجموعة الأولى بعد كسر إرسال في الشوط العاشر، وكانت على مستوى متقارب من اللاعبة التونسية حتى منتصف المجموعة الثانية.