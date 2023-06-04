أنس جابر تهزم أولغا دانيلوفيتش وتتأهل لثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تعافت التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة من بداية سيئة ووصلت إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالتفوق 4-6 و6-4 و6-2 على الصربية أولغا دانيلوفيتش الصاعدة من التصفيات، يوم السبت.
وعانت أنس من بداية متوسطة للموسم حيث خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل الفوز باللقب في تشارلستون، ثم غابت عن بطولة مدريد المفتوحة بسبب إصابة في الساق، ولم تكن على مستوى التوقعات في بداية المباراة أمام دانيلوفيتش لكن الخبرة رجحت كفتها.
وحسمت دانيلوفيتش (22 عاما) المجموعة الأولى بعد كسر إرسال في الشوط العاشر، وكانت على مستوى متقارب من اللاعبة التونسية حتى منتصف المجموعة الثانية.
وكسرت أُنس إرسال اللاعبة الصربية لتتقدم 3-2، لكن دانيلوفيتش تعافت لاحقا وأدركت التعادل 4-4.
لكن بعد خطأ سهل من دانيلوفيتش، تقدمت أُنس 5-4 وحظيت بدعم كبير من المشجعين، لتفوز بالمجموعة وتصل إلى مجموعة فاصلة.
وتقدمت أُنس 4-1 في المجموعة الحاسمة، وتعرضت دانيلوفيتش لالتواء في الكاحل ثم أصبحت النتيجة 5-2 وبدا أنها تعاني من إصابة جديدة.
وحسمت اللاعبة التونسية المباراة من الفرصة الثانية المتاحة بضربة أمامية قوية، لتتأهل لمواجهة الأمريكية برناردا بيرا.
وقالت أُنس: "أريد تهنئة أولغا على هذه المباراة الرائعة. إنها تلعب بشكل مميز وأشكر المشجعين في يوم لم أقدم فيه أفضل مستوياتي في التنس.. فزت بسبب قوتي الذهنية وأتقبل أني لم أكن في مستواي".