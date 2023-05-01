NBA.. كري يسجل 50 نقطة في رقم قياسي بالمباراة السابعة ووريورز يطيح بكينجز
حقق ستيفن كري رقما قياسيا في المباراة السابعة بالأدوار الإقصائية بتسجيل 50 نقطة ليتمسك جولدن ستيت وريورز بآماله في الاحتفاظ بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتفوقه 120-100 على سكرامنتو كينجز، يوم الاثنين.
وتغلب وريورز 4-3 في المباراة الفاصلة بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات بالدور الأول ليتأهل إلى قبل نهائي القسم الغربي.
وبعد انتصاره الـ19 على التوالي في الأدوار الإقصائية بالغرب سيلتقي وريورز، صاحب المركز السادس بالقسم في الدور التمهيدي، مع لوس أنجليس ليكرز، سابع الترتيب، في الدور الثاني.
وستكون لوريورز أفضلية اللعب على أرضه خلال السلسلة الجديدة التي تبدأ في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء.
وكانت أفضلية الأرض مع كينجز ثالث الغرب، الذي بلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة خلال 17 عاما، لكن وريورز فاز في المباراتين الخامسة والسابعة في سكرامنتو وحقق انتصارين سابقين على أرضه.
تقدم سكرامنتو 58-56 بين الشوطين مستفيدا من 16 نقطة من دومانتاس سابونيس قبل أن ينتفض جولدن ستيت في آخر 24 دقيقة.
وتفوق حامل اللقب 35-23 في الربع الثالث مستغلا 14 نقطة من كري وتسع نقاط من كلاي طومسون، وتقدم في الاستحواذ على الكرات المرتدة أيضا بنتيجة 22-9 في هذه الفترة.
وفي الربع الأخير اكتسح وريورز مضيفه ووسع الفارق في النهاية إلى 20 نقطة.
وكسر كري أفضل رصيد نقاط له في الأدوار الإقصائية بفارق ثلاث نقاط، كما حطم رقم كيفن دورانت القياسي (48) مع بروكلين نتس ضد ميلووكي باكس في المباراة السابعة في قبل نهائي القسم الشرقي في 2021.
وأنهى أندرو ويجنز اللقاء بتسجيل 17 نقطة مقابل 16 نقطة لطومسون، وأضاف كيفون لوني 11 نقطة واستحوذ على 21 كرة مرتدة.
وكان سابونيس الأفضل من كينجز بتسجيل 22 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة بجانب سبع تمريرات حاسمة.