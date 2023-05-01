NBA.. كري يسجل 50 نقطة في رقم قياسي بالمباراة السابعة ووريورز يطيح بكينجز

وبعد انتصاره الـ19 على التوالي في الأدوار الإقصائية بالغرب سيلتقي وريورز، صاحب المركز السادس بالقسم في الدور التمهيدي، مع لوس أنجليس ليكرز، سابع الترتيب، في الدور الثاني.

وستكون لوريورز أفضلية اللعب على أرضه خلال السلسلة الجديدة التي تبدأ في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء.

وكانت أفضلية الأرض مع كينجز ثالث الغرب، الذي بلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة خلال 17 عاما، لكن وريورز فاز في المباراتين الخامسة والسابعة في سكرامنتو وحقق انتصارين سابقين على أرضه.

تقدم سكرامنتو 58-56 بين الشوطين مستفيدا من 16 نقطة من دومانتاس سابونيس قبل أن ينتفض جولدن ستيت في آخر 24 دقيقة.