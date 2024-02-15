دوري أبطال آسيا: الهلال يعود بفوز درامي على سباهان أصفهان (فيديو)
عاد الهلال بفوز درامي على مضيفه سباهان أصفهان بنتيجة 3/1، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وتقدم رامين رضائيان للنادي الإيراني في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الدقيقة 57، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.
وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90+4، من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سعود عبد الحميد.
ولعب سباهان أصفهان بـ10 لاعبين بعد طرد محمد دانشكر في الدقيقة 76، بعد تدخل خشن على عبد الله الحمدان.
وجاء الهدف الثالث للهلال بتوقيع عبدالله الحمدان في الدقيقة 90+7، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من سالم الدوسري
وسيلتقي الفريقان مجددًا في الرياض في مباراة الإياب يوم 22 فبراير الحالي.
وهذه خامس مباراة بين الهلال وسباهان أصفهان، حيث فاز الزعيم مرتين، وفاز سباهان مرتين وتعادل مرة، علمًا بأن فوز، اليوم الخميس، هو الأول للزعيم على أرض النادي الإيراني.
وصعد الهلال لدور الـ16 بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين احتل سباهان أصفهان المركز الثاني في المجموعة الثالثة.