دوري أبطال آسيا: الهلال يعود بفوز درامي على سباهان أصفهان (فيديو)

عاد الهلال بفوز درامي على مضيفه سباهان أصفهان بنتيجة 3/1، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتقدم رامين رضائيان للنادي الإيراني في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتعادل مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الدقيقة 57، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90+4، من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سعود عبد الحميد.