NBA.. أنتيتوكومبو يسجل 55 نقطة في أعلى معدل بمسيرته ليقود باكس للفوز على ويزاردز

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 55 نقطة في أعلى معدل بمسيرته في مباراة واحدة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه ليقود ميلووكي باكس للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 123-113، مساء الثلاثاء.

وقاد كريستباس بورزينجيس قائمة المسجلين في ويزاردز برصيد 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة.

وتأخر ويزاردز في أواخر الربع الأول وظل يطارد منافسه حتى النهاية.

وانفرد سكرامنتو كينغز بالمركز الأول في مجموعة المحيط الهادي بفوز مثير على يوتا جاز بنتيجة 117-115 في سولت ليك سيتي.