المشجع المنحوس محمد الحجري يظهر بقميص منتخب فرنسا (فيديو)
ظهر المشجع العماني محمد الحجري، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي المشهور باسم "المشجع المنحوس"، وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا، قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.
محمد الحجري الشهير ظهر بقميص منتخب فرنسا وذهب إلى ملعب البيت، الذي يستضيف مباراة المغرب وفرنسا، واعتذر لنائب السفير الفرنسي في سلطنة عمان الذي طالبه بتشجيع المغرب.
ونشر حساب السفارة الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ظهر خلاله نائب سفيرة فرنسا في عُمان يطلب منه عدم ارتداء قميص أي من منتخبي فرنسا أو المغرب.
وقال نائب سفيرة فرنسا في عُمان: "عزيزي مجومبا، هذه الرسالة من طرف نائب السفير الفرنسي لدى سلطنة عُمان، نعلم أنك في كل مباراة ترتدي قميص الفريق الذي تسانده، ولكن لاحظنا أيضاً أنه وفي كل مرة تأتي النتيجة عكس ما تتمناه".
وأضاف: "باسم الصداقة بين فرنسا والمغرب، وباسم الصداقة بين فرنسا وسلطنة عمان، ندعوك اليوم أن ترتدي قميصاً أبيض اللون مثل قلبك، على أمل أن نشاهد معاً المباراة النهائية لكأس العالم أياً كانت النتيجة اليوم".
وجاء إطلاق لقب المشجع المنحوس على "الحجري" لأنه تصادف أن كل الفرق التي ارتدى قمصانها قد خسرت، منذ بداية المونديال، وحتى خروج كرواتيا، أمس، أمام الأرجنتين.
وقال المشجع الذي يعرف أيضا باسم "مجومبا" حسب هويته على تطبيق "سناب شات"، في تصريحات متداولة لقناة "بي إن سبورتس": "هنا تبدأ القصة كل فريق أشجعه يخرج من البطولة، ولا أفهم ما السبب، كرواتيا كانت الضحية التاسعة، شجعت الأرجنتين في البداية وخسروا أمام السعودية وشجعت قطر في الافتتاح وخسروا من الإكوادور، ثم السنغال وخسروا، ثم البرازيل وخسروا من كرواتيا، ثم كوريا الجنوبية وخسروا أمام البرازيل، وشجعت هولندا والبرتغال وإسبانيا وكلهم خسروا".
وأضاف: "لم أعد أنام وأقول سبحان الله، وفيه ناس بيفكروني ساحر ولكن أنا والله لا أعلم الغيب وهي فقط حظوظ".
وقال الحجري ضاحكًا: "المغاربة كلهم طالبوني بتشجيع فرنسا، وسيذبحونني في حال عدم التواجد في المباراة وأخاف اتخطف".
وفي مقطع فيديو آخر تم تداوله على نطاق واسع، يظهر الصحفي المغربي أشرف بن عياد وهو يتوسل الحجري لارتداء قميص فرنسا.
وظهر بن عياد وفي يده ورقة نقدية تبدو أنها 50 يورو، وهو يطلب من "المشجع المنحوس" شراء قميص فرنسا لارتدائه في مباراة اليوم، حتى يجلب لهم الحظ السيئ.
وقال الحجري في رده على بن عياد عندما طلب منه ارتداء قميص فرنسا في نصف النهائي والأرجنتين في النهائي في حال تأهل المغرب: "إن شاء الله إن شاء الله ضروري"، في إشارة إلى رغبته بحضور اللقاء بشعار حامل اللقب.
ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى اللقاء النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه، أمس الثلاثاء، على حساب كرواتيا بنتيجة 3-0.
ويسعى منتخب "الديوك" إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي.
فيما يُمنّي "أسود الأطلس" النفس بمواصلة كتابة التاريخ والمرور إلى نهائي المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.