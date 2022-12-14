المشجع المنحوس محمد الحجري يظهر بقميص منتخب فرنسا (فيديو)

ونشر حساب السفارة الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ظهر خلاله نائب سفيرة فرنسا في عُمان يطلب منه عدم ارتداء قميص أي من منتخبي فرنسا أو المغرب.

وقال نائب سفيرة فرنسا في عُمان: "عزيزي مجومبا، هذه الرسالة من طرف نائب السفير الفرنسي لدى سلطنة عُمان، نعلم أنك في كل مباراة ترتدي قميص الفريق الذي تسانده، ولكن لاحظنا أيضاً أنه وفي كل مرة تأتي النتيجة عكس ما تتمناه".

وأضاف: "باسم الصداقة بين فرنسا والمغرب، وباسم الصداقة بين فرنسا وسلطنة عمان، ندعوك اليوم أن ترتدي قميصاً أبيض اللون مثل قلبك، على أمل أن نشاهد معاً المباراة النهائية لكأس العالم أياً كانت النتيجة اليوم".