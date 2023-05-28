ديوكوفيتش: نادال من أكثر الناس تأثيرًا في مسيرتي وتطوري كلاعب

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش مازحًا إنه يشعر بالارتياح بعد انسحاب رافائيل نادال من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، لكنه يكن احترامًا كبيرًا لمنافسه الأزلي قائلًا إن "جزءًا منه سيرحل حال اعتزال اللاعب الإسباني العام المقبل".

ولم يتعاف نادال في الوقت المناسب من إصابة في الفخذ تعرَّض لها في "أستراليا المفتوحة"، وقال اللاعب الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة، إن العام المقبل قد يكون الأخير في مسيرته الاحترافية.

وحصل اللاعبان على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، لكن ديوكوفيتش قد ينفرد بالرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في "رولان غاروس"، إذ فاز على نادال مرتين في عشر مواجهات.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين ضاحكًا: "بصراحة، لا أفتقده في القرعة. لا أحب رؤيته في قرعة رولان غاروس".