جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة أقلية في مجموعة مالكة لواشنطن ويزاردز
نقلت وكالة "رويترز" عن موقع "سبورتيكو" المتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية أن جهاز قطر للاستثمار يعتزم شراء حصة أقلية في مجموعة مونيومنتال سبورتس آند إنترتينمنت المالكة لواشنطن ويزاردز، الذي ينافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).
ونقلت الوكالة عن الموقع أن جهاز قطر للاستثمار سيشتري حوالي 5% من المجموعة التي تملك أيضا واشنطن كابيتالز المنافس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، ضمن صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.05 مليار دولار.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه المرة الأولى التي يشتري فيها أي صندوق ثروة سيادي ملكية فريق أمريكي.
وتمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة تابعة للصندوق الذي تديره الدولة، سيطرة الأغلبية على باريس سان جيرمان منذ 2011.
واتفقت المجموعة نفسها في أكتوبر على شراء حصة 22٪ في نادي براغا البرتغالي.
وسبق أن حقق واشنطن ويزاردز لقب دوري السلة الأمريكي مرة واحدة، موسم 1977/1978.
ونال دنفر ناغيتس لقب دوري السلة الأمريكي موسم 2022/2023 على حساب ميامي هيت.