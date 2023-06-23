جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة أقلية في مجموعة مالكة لواشنطن ويزاردز

نقلت وكالة "رويترز" عن موقع "سبورتيكو" المتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية أن جهاز قطر للاستثمار يعتزم شراء حصة أقلية في مجموعة مونيومنتال سبورتس آند إنترتينمنت المالكة لواشنطن ويزاردز، الذي ينافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

ونقلت الوكالة عن الموقع أن جهاز قطر للاستثمار سيشتري حوالي 5% من المجموعة التي تملك أيضا واشنطن كابيتالز المنافس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، ضمن صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.05 مليار دولار.