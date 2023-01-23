ديوكوفيتش يسحق دي مينو ويبلغ دور الثمانية بجدارة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

سحق نوفاك ديوكوفيتش منافسه الأسترالي أليكس دي مينو 6-2 و6-1 و6-2، اليوم الإثنين، ليبلغ دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مع استمرار محاولته لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه العاشر.

وبعد بداية قوية للمباراة، تقدم ديوكوفيتش المصنف الرابع 4-2 بعدما وضع دي مينو الكرة في الشبكة، واستغل اللاعب الصربي هذا الزخم، وكسر إرسال منافسه مجددا ليفوز بأول مجموعة.