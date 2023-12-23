مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع يوسف النصيري

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أرسل كشافته لمراقبة النصيري، وبالتحديد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويلعب النصيري لإشبيلية منذ يناير 2020، وقاده للحصول على لقبين في الدوري الأوروبي.

ووفقا للصحيفة فإنه في مواجهة المشاكل المالية والخروج من دوري أبطال أوروبا، يفكر إشبيلية في بيع النصيري، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2025.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن النصيري، البالغ من العمر 26 عاما، سجل 62 هدفا وصنع 7 في 179 مباراة مع إشبيلية، وسبق أن سجل 15 هدفا وصنع 4 في 53 مباراة مع ليغانيس.

وفي 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق مانشستر يونايتد الفوز 9 مرات وتعادل مرة وخسر 7 مرات، أما في دوري أبطال أوروبا فحقق الفريق الفوز مرة وحيدة، وتعادل مرة، وخسر 4 مرات.