مانشستر يونايتد ينوي التعاقد مع يوسف النصيري
كشفت صحيفة "ديل ميل" أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من إشبيلية.
وبحسب الصحيفة فإن مانشستر يونايتد ينوي دفع 16 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النصيري في السوق الشتوي المقبل في يناير 2024.
وقاد النصيري منتخب المغرب للتأهل إلى نصف النهائي كأس العالم 2022 بتسجيله هدفين في المونديال، وسجل 9 أهداف وصنع 5 في 24 مباراة هذا الموسم مع إشبيلية.
ويريد مانشستر يونايتد تعزيز خط هجومه مع تراجع إصابة المهاجم راسموس هويلوند، الذي انضم للفريق الإنجليزي في السوق الصيفي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.
ولم يسجل هويلوند أي هدف على المستوى المحلي مع مانشستر يونايتد، رغم تسجيله 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إيريك تين هاغ يريد التعاقد مع النصيري بعد فشل التعاقد مع سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت الذي سجل 17 هدفًا في ألمانيا هذا الموسم، لكنه يفضل الانضمام إلى توتنهام.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أرسل كشافته لمراقبة النصيري، وبالتحديد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
ويلعب النصيري لإشبيلية منذ يناير 2020، وقاده للحصول على لقبين في الدوري الأوروبي.
ووفقا للصحيفة فإنه في مواجهة المشاكل المالية والخروج من دوري أبطال أوروبا، يفكر إشبيلية في بيع النصيري، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن النصيري، البالغ من العمر 26 عاما، سجل 62 هدفا وصنع 7 في 179 مباراة مع إشبيلية، وسبق أن سجل 15 هدفا وصنع 4 في 53 مباراة مع ليغانيس.
وفي 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق مانشستر يونايتد الفوز 9 مرات وتعادل مرة وخسر 7 مرات، أما في دوري أبطال أوروبا فحقق الفريق الفوز مرة وحيدة، وتعادل مرة، وخسر 4 مرات.