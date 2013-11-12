الأمريكي كوتشار يتوقع توحيد جولات الجولف في جولة واحدة

نيويورك - توقع مات كوتشار المصنف الثامن على العالم أن توحد جولة لاعبي الجولف المحترفين جهودها مع الجولة الأوروبية قريباً من أجل إقامة جولة عالمية واحدة في خطوة قد تعالج شكاوى كبار اللاعبين بخصوص جدول المشاركات.

ويعتقد اللاعب الأمريكي أنّ الجولتين الآسيوية والأسترالية يمكن أن تتوحّدا أيضاً في تلك الجولة أيضاً وهو اقتراح نوقش لأول مرّة في التسعينات من القرن الماضي حين طرحه اللاعب المخضرم جريج نورمان.

وقال كوتشار قبل بطولة أستراليا للأساتذة هذا الأسبوع "أرى بكل تأكيد أنّ بإمكان جولة لاعبي الجولف المحترفين والجولات الأوروبية والآسيوية والأسترالية أن تتوحّد في جولة عالمية. أعتقد أنّ هذا سيحدث في الوقت الذي سألعب فيه".

وأتاح جدول البطولات المزدحم على صعيد الجولتين الأوروبية والأمريكية للاعبين حصد المزيد من الجوائز على مدار 12 شهراً إلا أنّ المشكلات ثارت من جديد.

ولا يرغب أغلب لاعبي الجولف الكبار في اللعب كل أسبوع وهو ما ترك مسؤولو الجولات والرعاة يحاولون تبني أساليب مختلفة للحفاظ على أهمية البطولات والاحتفاظ بالمواهب.