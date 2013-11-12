اختتام البطولة العربية لصيد الأسماك في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة على مدار 4 أيام فعاليات البطولة العربية المفتوحة لرياضة صيد الأسماك، التي نظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك تحت رعاية كل من وزارة الدولة للرياضة ووزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع كل من الاتحاد العربي لصيد الأسماك ونادي الرياضات البحرية بالغردقة.

وفي سياق ذلك أكد طاهر أبوزيد وزير الدولة للرياضة المصرية أن إقامة مثل هذه البطولة تأتي من أجل نشر وتنشيط ثقافة رياضة صيد الأسماك مع التركيز على العنصر الشبابي والتأكيد على الروح الرياضية والقيم والمبادئ المستهدفة منها وتوسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة المقننة بين جميع الفئات من الجنسي وتدعيم أواصر الصداقة والأخوة، وتبادل الخبرات والتعارف بين الأندية والهيئات على المستوى العربي والدولي.

وأوضح مجدي سليم رئيس قطاع السياحة الداخلية في هيئة تنشيط السياحة أن هذه البطولة تعتبر خطوة مهمة من ضمن خطوات كثيرة لجذب ونشر وتنشيط السياحة الرياضية والتركيز على جذب الفرق العربية والأجنبية إلى مصر لافتا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا من أجل مساندة كل مشاركة ورعاية النشاط الناجح من أجل عودة مصر إلى مكانتها السياحية المرموقة، وأن تنظيم هذه البطولة ساهم في تدفق الأفواج السياحية ورواج تام في إشغالات الغردقة واستعادتها رونقها السياحي.

وجاءت نتائج البطولة العربية في منافسات الصيد بالتسقيط بفوز السعودية بالمركز الأول بإجمالي وزن 142.450 كغم، وجاءت لبنان في المركز الثاني برصيد 50 ,350 كغم، وفوز الفريق المصري بالمركز الثالث برصيد 21.950 كغم.

وفي منافسات الصيد بالجر، فاز الفريق المصري بالمركز الأول برصيد 63,650 كغم، وجاءت السعودية بالمركز الثاني برصيد 51 كغم.