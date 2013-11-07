فيدرر يهزم جاسكيه في البطولة الختامية للتنس

فيدرر يهزم جاسكيه في البطولة الختام...

فيدرر يتغلب على جاسكيه بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-3.

جنيف - فاز السويسري روجيه فيدرر على الفرنسي ريشار جاسكيه في المجموعة الثانية من البطولة الختامية لموسم التنس للرجال.

وتغلب فيدرر المصنّف السادس على جاسكيه المصنّف الثامن بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-3.

روجيه فيدرر

ريشار جاسكيه

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