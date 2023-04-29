NBA.. لوس أنجليس ليكرز يهزم ممفيس غريزليس ويحسم فوزه بالأدوار الإقصائية بعد 6 مباريات
سجل دانجيلو راسل 31 نقطة هي الأعلى في مسيرته خلال الأدوار الإقصائية ليحجز لوس أنجليس ليكرز مقعده في قبل نهائي القسم الغربي بفوزه 125/85 على ضيفه ممفيس غريزليس في المباراة السادسة بين الفريقين في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وحسم ليكرز الفوز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات في الدور الأول بالقسم الغربي بنتيجة 4/2.
وأحرز ليبرون جيمس 22 نقطة لليكرز، وأضاف أنطوني ديفيز 16 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، ونفذ حائط صد للمصنف السابع لوس أنجليس التي تفوق بشكل مذهل على ممفيس غريزليس المصنف الثاني.
وسيلتقي ليكرز في قبل نهائي القسم الغربي مع الفائز من مواجهة ساكرامنتو كينغز وغولدن ستيت وريورز حامل اللقب.
وسيلتقي الفريقان في المباراة السابعة والأخيرة من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات بالقسم ذاته غدًا الأحد.
وتغلب ساكرامنتو كينغز 118/99 على مضيفه غولدن ستيت، الليلة الماضية، ليدرك التعادل 3/3 في السلسلة لتصبح مباراة يوم غد حاسمة.
وسجل مالك مونك وديارون فوكس 54 نقطة معًا ليفرض ساكرامنتو كينغز على منافسه غولدن ستيت خوض المباراة السابعة والأخيرة بالدور الأول من الأدوار الإقصائية بعد فوزه في سان فرانسيسكو أمس.
ويستضيف ساكرامنتو كينغز المصنف الثالث المباراة الأخيرة من السلسلة على أرضه، غدًا الأحد، وفي حال فوزه سيقصي غولدن ستيت حامل اللقب.