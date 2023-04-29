NBA.. لوس أنجليس ليكرز يهزم ممفيس غريزليس ويحسم فوزه بالأدوار الإقصائية بعد 6 مباريات

سجل دانجيلو راسل 31 نقطة هي الأعلى في مسيرته خلال الأدوار الإقصائية ليحجز لوس أنجليس ليكرز مقعده في قبل نهائي القسم الغربي بفوزه 125/85 على ضيفه ممفيس غريزليس في المباراة السادسة بين الفريقين في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحسم ليكرز الفوز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات في الدور الأول بالقسم الغربي بنتيجة 4/2.

وأحرز ليبرون جيمس 22 نقطة لليكرز، وأضاف أنطوني ديفيز 16 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، ونفذ حائط صد للمصنف السابع لوس أنجليس التي تفوق بشكل مذهل على ممفيس غريزليس المصنف الثاني.