فيديو.. فيتل يدفع 25 ألف دولار أخرى في أبوظبي

بطل العالم سيبستيان فيتل يحتفل بالفوز في سباق أبوظبي على طريقته السابقة.

المصدر: أبوظبي

قال مدير فريق "ريد بول" لفيتل في الراديو: "فيتيل هل تعلم ماذا تفعل الآن"، ورد فيتل: "نعم أعلم جيداً ما أفعل".

ورد مدير الفريق: "إذا انت ستدفع المبلغ هذه المرة"، وأعلى صوت الضحات بين الاثنين على الموقف الذي قام به فيتيل بعد سباق أبوظبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

تاريخ النشر
تاريخ التحديث