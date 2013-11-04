فيديو.. فيتل يدفع 25 ألف دولار أخرى في أبوظبي

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قال مدير فريق "ريد بول" لفيتل في الراديو: "فيتيل هل تعلم ماذا تفعل الآن"، ورد فيتل: "نعم أعلم جيداً ما أفعل".

ورد مدير الفريق: "إذا انت ستدفع المبلغ هذه المرة"، وأعلى صوت الضحات بين الاثنين على الموقف الذي قام به فيتيل بعد سباق أبوظبي.