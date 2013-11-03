ديوكوفيتش يهزم فيرير ويحرز درع باريس للأساتذة

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على حامل اللقب الإسباني ديفيد فيرير 7-5 و7-5 ليحرز لقب بطولة باريس للتنس للأساتذة الاحد وينعش آماله في استعادة المركز الأول على قائمة التصنيف العالمي.

وتعافى اللاعب الصربي من خسارة إرساله في كلا المجموعتين ليحرز اللقب الثالث على التوالي بعد انتصارات في بطولتي بكين وشنغهاي في الشهر الماضي وهو اللقب 40 في تاريخه.

وقال ديوكوفيتش في مقابلة بعد المباراة "كانت مباراة صعبة جدا... كان اللقاء صعبا أمام واحد من أفضل اللاعبين وهو لا يستسلم مطلقا"، وأضاف "تحليت بالصبر ولعبت بقوة. أنا سعيد جدا بتحقيق هذا الفوز".

وهذه أول مرة يفوز فيها ديوكوفيتش بطل باريس عام 2009 بألقاب متتالية في بطولات التنس للأساتذة منذ فعلها في روما ومدريد ومونتريال عام 2011.

ويستطيع ديوكوفيتش إزاحة الإسباني رفائيل نادال من المركز الأول على قائمة التصنيف العالمي إذا فاز بالبطولة الختامية لموسم التنس للرجال في لندن وفاز مع بلاده بكأس ديفيز لفرق التنس للرجال.