مارك ويبر أول المنطلقين في سباق أبوظبي للفورمولا 1

انتزع الأسترالي مارك ويبر سائق رد بول مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1، من زميله الألماني سيباستيان فيتل في التجارب التأهيلية السبت.

وتفوق ويبر في التجارب التأهيلية بحلبة مرسى ياس على فيتل، المتوج مؤخراً باللقب العالمي للمرة الرابعة على التوالي مسجلا دقيقة واحدة و39.957 ثانية.

وسينطلق الألماني نيكو روزبرج سائق مرسيدس من المركز الثالث ومن ورائه زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 2008.

وعانى فرناندو الونسو سائق فيراري الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم، وسينطلق من المركز الحادي عشر في سباق أبوظبي الأحد، وهذه أول مرة يخفق فيها السائق الإسباني في الانطلاق من أول عشرة مراكز في الموسم الجاري.

وضمن فيتل احراز لقب بطولة العالم للسائقين في سباق جائزة الهند الكبرى الأسبوع الماضي كما ضمن فريقه رد بول إحراز لقب الصانعين.