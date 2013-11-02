الإنجليزي دايسون ينسحب من بطولة تركيا للجولف

شنغهاي - انسحب الإنجليزي سايمون دايسون من بطولة تركيا المفتوحة للجولف المقرّرة هذا الأسبوع وهو الذي يواجه الإيقاف في الجولة الأوروبية للمحترفين بسبب الغش.

ولم يكن اسم اللاعب الفائز ست مرّات في الجولة الأوروبية ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة تركيا التي تقام في أنطاليا التي تبلغ جائزتها سبعة ملايين دولار وهو ما يعني انتهاء الموسم بالنسبة له.

ويحتل دايسون المركز 68 في قائمة الجوائز المالية للاعبي الجولة الأوروبية التي يتأهل منها 60 لاعباً فقط للعب في البطولة الختامية للموسم في دبي بعد أسبوعين.

ويأتي انسحاب دايسون من بطولة تركيا في أعقاب استبعاده من بطولة الأساتذة في شنغهاي بسبب التلاعب. وستعقد رابطة الجولة الأوروبية جلسة تأديبية لدايسون في موعد سيتحدد لاحقاً لترى إن كانت ستوقع عليه عقوبة إضافية.