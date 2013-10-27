الألماني فيتل يحرز اللقب للمرة الرابعة من بوابة الهند

الهند - فاز الالماني سيباستيان فيتل سائق رد بول بسباق جائزة الهند الكبرى اليوم الاحد ليصبح اصغر سائق على صعيد بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يحرز لقب البطولة اربع مرات.

كما نال فريق رد بول لقب بطولة العالم للصانعين للعام الرابع على التوالي.

وجاء فوز فيتل (26 عاما) بعد انطلاقه من مركز اول المنطلقين للمرة السادسة على التوالي ليحقق الفوز الثالث له في سباق جائزة الهند وهو ما يعني انه لم يكن هناك اي سائق اخر استطاع تحقيق الفوز باللقب منذ ظهور السباق لاول مرة عام 2011.

وبات فيتل رابع سائق يحقق الفوز باربعة القاب كما انه ثالث سائق فقط يحرز اللقب اربع مرات متتالية عقب الالماني مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات والارجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو.