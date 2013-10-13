سيباستيان فيتل ملك السرعة بطلاً لجائزة اليابان

طوكيو - فاز سيباستيان فيتل سائق رد بول بجائزة اليابان الكبرى الأحد لكن سيتعين عليه الانتظار من أجل حسم لقبه الرابع على التوالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد حصول منافسه الإسباني فرناندو الونسو سائق فيراري على المركز الرابع.

وبعد الانتصار الرابع في حلبة سوزوكا في آخر خمس سنوات أصبح الفارق بين السائق الألماني البالغ عمره 26 عاماً والونسو إلى 90 نقطة مع تبقي أربعة سباقات على النهاية و100 نقطة كحد أقصى.

والسباق القادم سيكون في الهند يوم 27 أكتوبر تشرين الأول.

واحتل مارك ويبر زميل فيتل في رد بول والذي انطلق من المقدمة المركز الثاني بفارق 7.1 ثانية بينما جاء الفرنسي رومان جروجان في المركز الثالث في يوم مشمس بالحلبة المملوكة لهوندا.

وهذا خامس فوز يحققه فيتل على التوالي والتاسع في 15 سباقاً هذا الموسم والانتصار رقم 35 في مسيرته.

ورداً على سؤال حول لقب فورمولا 1 وهو على منصة التتويج تابع فيتل "بكل وضوح نتقدم بفارق جيد جدا لكننا نواصل العمل... تبدو الأمور جيدة للغاية في هذه المرحلة لكن كل شيء لن ينتهي إلا مع الحسم."

ولم ينخدع الونسو - الذي أصبح أكثر سائقي فورمولا 1 حصولاً على نقاط - بشأن فرصه في احراز اللقب.

وقال السائق الإسباني "حتى إذا لم ينجح فيتل في انهاء كل السباقات فأنا احتاج الى الفوز بها جميعا تقريباً.. لذلك فهي مسألة وقت."