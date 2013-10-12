ديل بوترو يطيح بنادال ويتأهل لنهائي شنغهاي للتنس

بكين - أخفق رفائيل نادال للمرة الثانية فقط في الوصول إلى نهائي بطولة خلال موسمه المثالي في 2013 بعد خسارته 6-2 و6-4 أمام الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في بطولة شنغهاي للتنس للأساتذة.

وكان الأسباني نادال يأمل في الإحتفال بعودته الاسبوع الماضي إلى قمة التصنيف العالمي بالتأهل إلى النهائي لملاقاة غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي اقترب خطوة من إحراز اللقب للمرة الرابعة في خمس سنوات بعدما فاز في الدور قبل النهائي 6-2 و7-5 على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا.

لكن نادال وجد صعوبة أمام ديل بوترو الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2008 والذي قدم عرضاً قوياً طوال اللقاء.

وبدأ ديل بوترو المباراة بقوة وتقدم 4-0 على نادال الفائز بعشرة ألقاب هذا الموسم قبل أن يحسم المجموعة بضربة إرسال ساحقة.

واعتقد نادال أنه كسر ارسال ديل بوترو لأول مرة ليتعادل 2-2 في المجموعة الثانية لكن تقنية عين الصقر لمراقبة خطوط الملعب خالفت قرار الحكم وأخفق اللاعب الاسباني منذ ذلك الحين في التصدي لديل بوترو الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته طوال مشواره.

وتبادل نادال الكرة طويلاً مع ديل بوترو في نقطة حسم المباراة قبل أن يحتفل اللاعب الأرجنتيني بفوزه الأول على منافسه الاسباني منذ 2009.

وهذه أول هزيمة لنادال الفائز ببطولتي فرنسا وأمريكا منذ خروجه من الدور الأول لبطولة ويمبلدون في يونيو حزيران الماضي.