كينجز يهزم هوريكانز بضربات الترجيح بهوكي الجليد

كاليفورنيا - تغلب لوس انجليس كينجز 2-1 بضربات الترجيح على كارولاينا هوريكانز في دوري هوكي الجليد لأمريكا الشمالية.

ونفذ جيف كارتر محاولته بنجاح في ضربات الترجيح ليمنح كينجز الانتصار في بداية سلسلة من أربع مباريات للفريق خارج ملعبه.

لكن الحارس جوناثان كويك كان الأبرز في اللقاء تصدّى لمحاولات جيف سكينر والكسندر سيمين وناثان جيرب في ضربات الترجيح ليقود كينجز للفوز.

وتوقف رصيد هوريكانز عند انتصارين في خمس مباريات هذا الموسم كما أنّ الفريق لم يسجّل أكثر من ثلاثة أهداف في لقاء واحد حتى الآن.

وأحرز اوليفر ايكمان لارسون هدفاً قرب نهاية الشوط الثاني ليقود فينكس كايوتس للفوز 2-1 على فيلادلفيا فلايرز.

وهذا الفوز الثاني على التوالي لكايوتس خارج أرضه ليرفع الفريق رصيده إلى ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين في الموسم الحالي.

وخسر فلايرز للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل فوز وحيد بعدما أبعد توماس جريس حارس كايوتس 36 تسديدة على مرماه.