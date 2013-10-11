هوشوفد النرويجي في صدارة سباق الصين للدراجات

بكين - انفرد النرويجي ثور هوشوفد المنتمي لفريق بي.ام.سي ريسنج بصدارة سباق الصين للدراجات بعد فوزه بالمرحلة الاولى من السباق الجمعة.

وقطع هوشوفد المرحلة الاولى والتي امتدت لمسافة 195.5 كيلومتر في أربع ساعات و20 دقيقة و34 ثانية متفوقا على جميع أقرانه.

واحتلّ السلوفيني لوكا ميزجيتش من فريق أرجوس المركز الثاني في المرحلة الأولى للسباق متقدّماً على البلجيكي نيكولاس مايس من أوميجا فارما - كويك ستيب.

وجاء الإيطالي اليساندرو بيتاتشي متنافس أوميجا فارما - كويك ستيب في المركز الرابع متقدما على الأسترالي مايكل ماثيوز المنتمي إلى فريق اوريكا.