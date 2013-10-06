الملاكم كليتشكو يحتفظ بألقابه العالمية

موسكو - احتفظ الملاكم فلاديمير كليتشكو بألقابه العالمية في الوزن الثقيل بانتصاره بالنقاط بإجماع آراء الحكام على الرّوسي الكسندر بوفتكين في استاد اولمبيسكي.

وأسقط الملاكم الأوكراني (37 عاماً) - الذي رفع رصيد انتصاراته إلى 61 مقابل ثلاث هزائم - بوفتكين أربع مرات في طريقه للاحتفاظ بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية.

ويحمل فيتالي الشقيق الأكبر لفيتالي لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وقال فلاديمير في مقابلة على جانب الحلبة "الكسندر مقاتل وكان الأمر صعباً عليه لأني أصبته. لكنه صمد لأنه يمتلك روحاً عالية".

وأضاف "أردت إنهاء الأمر مبكراً. أردت تصويب هذه اللكمة القوية وأعتقد أنه كان بوسعي الأداء بشكل أفضل".

أما بوفتكين فقال "سأتدرّب أكثر لأصبح أقوى. في بعض الأحيان لم تسر الأمور على ما يرام. بذلت كل ما في وسعي هناك".

وأضاف "لا أستسلم أبداً. أقاتل حتى النهاية. كليتشكو كان أقوى.. وهو الأفضل في العالم حالياً".