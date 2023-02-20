NBA.. رقم قياسي لتيتوم في فوز فريق يانيس على ليبرون جيمس بمباراة كل النجوم

سجل جيسون تيتوم، لاعب بوسطن سيلتيكس، 55 نقطة محطمًا الرقم القياسي للنقاط بمباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ونفذ عشر رميات ثلاثية كما نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الاستعراضية السنوية، ليقود فريق يانيس أنتيتوكومبو للفوز على فريق ليبرون جيمس (184-175) في سولت ليك.

وغاب ليبرون، نجم لوس أنجليس ليكرز، عن الشوط الثاني بسبب إصابة باليد اليمنى في الشوط الأول حين حاول التصدي لرمية باسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز.

ونفذ داميان ليلارد نجم بورتلاند تريل بليزرز رمية ثلاثية حاسمة ليتخطى فريق يانيس الهدف المنشود بتسجيل 182 نقطة.