NBA.. رقم قياسي لتيتوم في فوز فريق يانيس على ليبرون جيمس بمباراة كل النجوم
سجل جيسون تيتوم، لاعب بوسطن سيلتيكس، 55 نقطة محطمًا الرقم القياسي للنقاط بمباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ونفذ عشر رميات ثلاثية كما نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الاستعراضية السنوية، ليقود فريق يانيس أنتيتوكومبو للفوز على فريق ليبرون جيمس (184-175) في سولت ليك.
وغاب ليبرون، نجم لوس أنجليس ليكرز، عن الشوط الثاني بسبب إصابة باليد اليمنى في الشوط الأول حين حاول التصدي لرمية باسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز.
ونفذ داميان ليلارد نجم بورتلاند تريل بليزرز رمية ثلاثية حاسمة ليتخطى فريق يانيس الهدف المنشود بتسجيل 182 نقطة.
ونفذ دونوفان ميتشل ثماني رميات ثلاثية ضمن 40 نقطة بجانب عشر تمريرات حاسمة أهداها لفريق يانيس، كما سدد ليلارد ثماني ثلاثيات من إجمالي 26 نقطة.
وكان جايلن براون، لاعب سيلتيكس، الأكثر تسجيلا من فريق ليبرون برصيد 35 نقطة وكان الأكثر استحواذًا على كرات مرتدة في اللقاء بواقع 14 كرة.
كما أضاف كايري إرفينغ نجم دالاس مافريكس الجديد 32 نقطة بجانب 15 تمريرة حاسمة، وأحرز جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 32 نقطة للفريق ذاته.
ونفذ تيتوم رميتين حرتين ليرفع رصيده إلى 53 نقطة لتصبح النتيجة 177-162 متخطيًا الرقم القياسي السابق لأنطوني ديفيز الذي أحرز 52 نقطة في 2017.
كما استحوذ تيتوم على عشر كرات مرتدة بجانب ست تمريرات حاسمة.