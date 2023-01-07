تقرير: صندوق الاستثمارات العامة السعودي سينافس بقوة للاستحواذ على WWE
يمكن أن يمثل التطور الرياضي الأخير لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في شكل منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.
وإذا كانت شركة WWE تخطط للطرح للبيع، فقد يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو أحد المزايدين المحتملين، وفقًا لتقارير من "فرونت أوفس سبورتس".
وفي عام 2021، أصبح السعوديون المالك الأكبر لنادي نيوكاسل يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي عام 2022، قاموا بتمويل محاولة LIV Golf للتخلص من جولة الغولف العالمية باعتبارها منافسة الغولف الأولى في العالم.
ويقول التقرير: "الآن يمكن أن يتحول انتباههم نحو المصارعة، لقد عززت المملكة العربية السعودية وWWE علاقتهما في العقد الماضي".
وفي عام 2018، أقيم عرض "أعظم رويال رامبل" WWE في استاد الملك عبد الله الدولي في جدة - والذي كان أول حدث WWE يقام في المملكة العربية السعودية.
وستلتزم WWE لاحقًا بوضع سلسلة من الأحداث المعروفة باسم "WWE Crown Jewel" والتي ستقام كجزء من صفقة مدتها عشر سنوات.
تم الترويج لجميع هذه الاتفاقيات كجزء من "رؤية السعودية 2030" - في إطار عمل للمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة وتعزيز قطاعات معينة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يأتي هذا التقرير بعد أن أعلنت شركة مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت، أن المدير التنفيذي السابق فينس ماكماهون سيعود إلى مجلس الإدارة.
وفينس مكماهون متزوج من ليندا مكماهون - المرشحة الجمهورية الفاشلة مرتين لمقاعد ولاية كونيتيكت في مجلس الشيوخ الأمريكي ومدير إدارة الأعمال في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وربما تكون الشائعات القائلة بأن عملية البيع وشيكة قد اكتسبت المزيد من القوة بعد نشر رسالة من مكماهون اليوم السبت.
وكتب مكماهون: "أعتقد أن WWE لديها فرصة فريدة خلال هذا المنعطف الحرج لتعظيم القيمة لمساهميها وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، على وجه التحديد، نظرًا للتطور السريع في المشهد الإعلامي الذي يسعى فيه المزيد والمزيد من الشركات لامتلاك الملكية الفكرية المعروضة على منصات البث الخاصة بهم - أعتقد اعتقادًا راسخًا أن أفضل ما يمكن فعله لجميع مساهمي WWE وأصحاب المصلحة الآخرين هو القيام مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية".
وإذا تم طرح عملية البيع، تتوقع "فرونت أوفس سبورتس" أن يتحد المنافسون المحتملون الآخرون أمام السعوديين لشراء الشركة التي جلبت إيرادات بقيمة 1.095 مليار دولار في عام 2021.
وأوضحت "فرونت أوفس سبورتس" أن شركات أمازون و Comcast وفوكس كوربوريشن وميديا ليبرتي وEndeavour وCAA مرشحين لتقديم عروض لشراء WWE أيضا.
واشترى مكماهون WWE - المعروفة سابقًا باسم اتحاد المصارعة العالمي أو WWF - من والده في عام 1982.