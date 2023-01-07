تقرير: صندوق الاستثمارات العامة السعودي سينافس بقوة للاستحواذ على WWE

يمكن أن يمثل التطور الرياضي الأخير لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في شكل منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وإذا كانت شركة WWE تخطط للطرح للبيع، فقد يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو أحد المزايدين المحتملين، وفقًا لتقارير من "فرونت أوفس سبورتس".

وفي عام 2021، أصبح السعوديون المالك الأكبر لنادي نيوكاسل يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي عام 2022، قاموا بتمويل محاولة LIV Golf للتخلص من جولة الغولف العالمية باعتبارها منافسة الغولف الأولى في العالم.

ويقول التقرير: "الآن يمكن أن يتحول انتباههم نحو المصارعة، لقد عززت المملكة العربية السعودية وWWE علاقتهما في العقد الماضي".