NBA.. ثلاثة أرقام مزدوجة تاريخية لدونتشيتش تقود مافريكس لفوز مثير على نيكس

أصبح لوكا دونتشيتش أول لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 60 نقطة ويستحوذ على 20 كرة مرتدة ويقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه في مباراة واحدة، إذ قاد دالاس مافريكس لفوز مثير في الوقت الإضافي على نيويورك نيكس، مساء الثلاثاء.

وكان مافريكس يتأخر بنتيجة 110-101 قبل أقل من 45 ثانية على نهاية الربع الرابع لكن دونتشيتش خطف الأضواء في مباراة مجنونة ليدفع اللقاء لوقت إضافي.

ومضى مافريكس قدُمًا ليحقق الانتصار 126-121.