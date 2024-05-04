أول الأجانب الراحلين عن نادي الهلال السعودي
اقترب أحد نجوم نادي الهلال السعودي من مغادرة الفريق الصيف القادم والعودة إلى أوروبا مجددا.
ويقدم نادي الهلال السعودي موسما مميزا للغاية، حيث حقق لقب السوبر السعودي كما اقترب من حسم لقب الدوري وينافس في نهائي كأس الملك.
ويقدم أجانب نادي الهلال السعودي مستويات مميزة للغاية، خاصة سافيتش، وميتروفيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "جيانلويجي لونغاري" فإن البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال سيغادر الفريق، نهاية الموسم الحالي.
وذكر الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، أن الظهير البرازيلي من الممكن أن يعود إلى أوروبا، خاصةً وأنه يمتلك العديد من العروض المهتمة بكسب خدماته.
وغاب لودي عن الكثير من مباريات الهلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي كان تعرض لها سابقاً في أصبع القدم .
وانضم رينان لودي البالغ من العمر 26 عاما إلى صفوف الهلال في يناير الماضي، قادمًا من نادي مارسيليا الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له بحسب موقع "ترانسفير ماركت" نحو 20 مليون يورو.
ومن المتوقع أن يعيد الهلال تسجيل نيمار جونيور في قائمته، بعد شفائه من الإصابة؛ وهو أمر قد يضطر النادي للاستغناء عن أحد اللاعبين خاصة في ظل رغبة الهلال في استمرار دعم صفوف الفريق بعناصر قوية.