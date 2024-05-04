أول الأجانب الراحلين عن نادي الهلال السعودي

وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "جيانلويجي لونغاري" فإن البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال سيغادر الفريق، نهاية الموسم الحالي.

وذكر الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس"، أن الظهير البرازيلي من الممكن أن يعود إلى أوروبا، خاصةً وأنه يمتلك العديد من العروض المهتمة بكسب خدماته.

وغاب لودي عن الكثير من مباريات الهلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي كان تعرض لها سابقاً في أصبع القدم .