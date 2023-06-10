شيانتيك تحتفظ بلقب "رولان غاروس" بعد الفوز على موخوفا

ووصلت شيانتيك إلى نهائي بطولة هذا العام دون خسارة أي مجموعة في مباريات الأدوار السابقة، ولكنها خسرت لأول مرة اليوم في المجموعة الثانية بمباراة الدور النهائي، لتضطر للعب مجموعة ثالثة وفاصلة.

بينما خاضت التشيكية كارولينا موكوفا المباراة النهائية اليوم لأول مرة في مسيرتها بالبطولات الكبرى.