شيانتيك تحتفظ بلقب "رولان غاروس" بعد الفوز على موخوفا
هذا هو اللقب الثالث في أربعة أعوام لشيانتيك على ملاعب "رولان غاروس"
احتفظت البولندية إيغا شيانتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على التشيكية كارولينا موخوفا بنتيجة 6-2 و5-7 و6-4، اليوم السبت.
وهذا هو اللقب الثالث في أربعة أعوام لشيانتيك على ملاعب "رولان غاروس"، والرابع لها في البطولات الأربع الكبرى.
وحسمت شفيونتيك اللقب بالفوز بالمباراة في مجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-2) و(5-7) و(6-4)، وذلك في غضون ساعتين و46 دقيقة.
ووصلت شيانتيك إلى نهائي بطولة هذا العام دون خسارة أي مجموعة في مباريات الأدوار السابقة، ولكنها خسرت لأول مرة اليوم في المجموعة الثانية بمباراة الدور النهائي، لتضطر للعب مجموعة ثالثة وفاصلة.
بينما خاضت التشيكية كارولينا موكوفا المباراة النهائية اليوم لأول مرة في مسيرتها بالبطولات الكبرى.