الأسترالي جيف فينيش يُمنح لقب الملاكمة بعد 31 عاما من تعادله المثير للجدل

وأبلغ فينيش، البالغ 58 عاما، شبكة "نيوز ميديا كورب": "كان سيعني الكثير بالنسبة لي لو حدث في وقته، عندما فزت حقا بالنزال، لكن بالنسبة لي هذا اللقب استثنائي جدا".

وقبل التعادل مع نيلسون انتصر فينيش في 25 مباراة متتالية.

وفي إعادة للنزال بين فينيش ونيلسون بعد عام في ملبورن، فاز الملاكم الغاني بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

وخاض الملاكمان نزالا آخر في ملبورن في 2008 انتهى بفوز فينيش بأغلبية قرار الحكام.