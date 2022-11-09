الأسترالي جيف فينيش يُمنح لقب الملاكمة بعد 31 عاما من تعادله المثير للجدل
مُنح الأسترالي جيف فينيش لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن فوق الريشة بعد 31 عاما من تعادله المثير للجدل مع أزوماه نيلسون.
وأعادت لجنة تحكيم تابعة لمجلس الملاكمة العالمي تقييم نتيجة النزال الذي تم في 28 يونيو حزيران 1991 في لاس فيغاس، والذي استمر 12 جولة وانتهى باحتفاظ نيلسون باللقب.
ووجهت انتقادات لقرار الحكام حينذاك وقال فينيش إنه لم يعد الملاكم نفسه بعد ما حدث.
وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان "هذه المرة كان القرار (بإجماع الحكام) ليحصل (فينيش) على لقبه الرابع".
واحتفظ فينيش بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن الديك في الفترة من 1985 حتى 1987، ولقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن فوق الديك ما بين 1987 و1988، ولقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الريشة في الفترة من 1988 حتى 1990.
وأبلغ فينيش، البالغ 58 عاما، شبكة "نيوز ميديا كورب": "كان سيعني الكثير بالنسبة لي لو حدث في وقته، عندما فزت حقا بالنزال، لكن بالنسبة لي هذا اللقب استثنائي جدا".
وقبل التعادل مع نيلسون انتصر فينيش في 25 مباراة متتالية.
وفي إعادة للنزال بين فينيش ونيلسون بعد عام في ملبورن، فاز الملاكم الغاني بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.
وخاض الملاكمان نزالا آخر في ملبورن في 2008 انتهى بفوز فينيش بأغلبية قرار الحكام.