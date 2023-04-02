فرستابن يفوز في أستراليا ويحافظ على صدارة فورمولا 1
فاز ماكس فرستابن بجائزة أستراليا الكبرى، بعد توقف السباق مرتين قرب النهاية ومجموعة من الحوادث تسببت في فوضى، قبل أن يُمنح السائق الهولندي فرصة حسم الانتصار خلف سيارة الأمان، اليوم الأحد.
وكان فرستابن يتقدم على لويس هاميلتون سائق مرسيدس عندما اصطدم كيفن ماجنون بالحائط ليتناثر الحطام على أرض الحلبة، ويقرر المراقبون إيقاف السباق.
وعند انطلاق السباق، اصطدم لوغان سارغنت سائق وليامز بمؤخرة سيارة نيك دي فريز سائق ألفا تاوري قبل المنعطف الأول ليخرجا من السباق.
واصطدم سائقا ألبين بيير جاسلي وإستيبان أوكون ليتناثر حطام السيارتين على الحلبة ويتوقف السباق للمرة الثالثة والأخيرة.
وبعد مشاورات طويلة قرر المراقبون إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان بترتيب الانطلاقة الثالثة ما عدا السيارات التي انسحبت.
وانتزع فرستابن فوزه الثاني هذا الموسم أمام هاميلتون وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
وواصل رد بول هيمنته على البطولة بانتصاره الثالث في أول ثلاثة سباقات، وهو رقم قياسي للفريق، ليحافظ على تفوقه منذ موسم 2022.
وأبلغ فرستابن فريقه بعد فوزه الأول في ألبرت بارك والأول أيضا لرد بول في أستراليا منذ 2011: "أحتاج إلى بعض الوقت، لكنه فوز في النهاية".
وأضاف: "نهاية أسبوع جيدة لنا، ونحن سعداء بذلك".