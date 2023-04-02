فرستابن يفوز في أستراليا ويحافظ على صدارة فورمولا 1

فاز ماكس فرستابن بجائزة أستراليا الكبرى، بعد توقف السباق مرتين قرب النهاية ومجموعة من الحوادث تسببت في فوضى، قبل أن يُمنح السائق الهولندي فرصة حسم الانتصار خلف سيارة الأمان، اليوم الأحد.

وكان فرستابن يتقدم على لويس هاميلتون سائق مرسيدس عندما اصطدم كيفن ماجنون بالحائط ليتناثر الحطام على أرض الحلبة، ويقرر المراقبون إيقاف السباق.

وعند انطلاق السباق، اصطدم لوغان سارغنت سائق وليامز بمؤخرة سيارة نيك دي فريز سائق ألفا تاوري قبل المنعطف الأول ليخرجا من السباق.

واصطدم سائقا ألبين بيير جاسلي وإستيبان أوكون ليتناثر حطام السيارتين على الحلبة ويتوقف السباق للمرة الثالثة والأخيرة.