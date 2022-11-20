فيدرر: بطولات المحترفين القاسية تؤثر على السلامة الذهنية للاعبين

قال أسطورة التنس روجر فيدرر، اليوم السبت، إن جدول المباريات المتطلب في بطولات اتحادي المحترفين والمحترفات يؤثر سلبيا على الصحة الذهنية للاعبين.

واعتزل فيدرر، الفائز بعشرين لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، اللعب في سبتمبر أيلول الماضي عقب السفر حول العالم عدة مرات خلال مسيرته التي استمرت ربع قرن تقريبا.

وأبلغ النجم السويسري، البالغ 41 عاما، مؤتمرا صحفيا في طوكيو: "من المفترض أن يظهر اللاعبون قوة، لكننا لسنا ماكينات بل بشر".

وأضاف: "عندما يعتزل لاعبون في أعمار صغيرة للغاية أتفهم ذلك تماما، نرى هذا من حين لآخر، أشعر بالأسف لأن بإمكانهم الاستمرار في اللعب طويلا بالمستقبل".

وتابع: "بطولات المحترفين قاسية، السفر والتدريبات والاضطرابات بسبب فروق التوقيت، ليس مسموحا لأحد أن يعبر عن إرهاقه لأن الجميع سيعتبرونك ضعيفا، ولهذا يعاني لاعبون أحيانا من مشاكل ذهنية".