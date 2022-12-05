أفضل 10 طرق لفقدان الوزن والتخلص من دهون البطن
قال الدكتور بريان كيبيمان، جراح السمنة بمركز تشابمان الطبي في كاليفورنيا، إنه لسوء الحظ، على عكس دهون المؤخرة والرقبة والفخذين، فإن دهون البطن لا تقتصر على دهون تحت الجلد مباشرة، لكنها توجد على طول الطريق وصولاً إلى الأعضاء الداخلية وما حولها.
وأضاف كيبيمان: "ترتبط هذه الدهون ارتباطًا مباشرًا بالعديد من المشكلات الطبية بما في ذلك مرض السكري ومرض الشريان التاجي للقلب وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس أثناء النوم".
وكشف موقع mensjournal عن أفضل 10 نصائح معتمدة علميًا لمحاربة الدهون في الجسم خاصة دهون البطن.
1-رفع الأثقال
يقول كيبيمان: "دهون البطن أكثر نشاطًا في التمثيل الغذائي من دهون الجسم المحيطية، هذا يعني أنه عند ممارسة الرياضة، ستفقد بشكل غير متناسب قدرًا أكبر من دهون البطن مقارنة بالدهون المحيطية"، وعلى الرغم من أن أي تمرين سيساعدك على إنقاص الوزن، فإن تمارين القوة تقلل دهون الجسم بشكل أفضل من تمارين القلب المستقرة، وفقًا لبحث أجري عام 2015 في جامعة هارفارد.
2-تناول الدهون الصحيحة
"الدهون المشبعة سيئة، الدهون غير المشبعة جيدة"، هذه هي القاعدة التي أثبتتها إحدى دراسات مرض السكري لعام 2014، عندما تناول الناس 750 سعرة حرارية إضافية من الدهون كل يوم لمدة سبعة أسابيع. يكتسب أولئك الذين تناولوا الدهون المشبعة المزيد من دهون البطن، بينما اكتسب أولئك الذين تناولوا الدهون المتعددة غير المشبعة دهونًا أقل وعضلات أكثر رشاقة.
3- تناول الألياف المفيدة
الألياف تفعل أكثر من مجرد تحريك الأشياء. في إحدى دراسات السمنة لعام 2012، قام الأشخاص الذين تناولوا أطعمة مليئة بالألياف بزيادة الألياف القابلة للذوبان بمقدار 10 غرامات. ينجح ذلك في تخفيض دهون البطن بنسبة 3.7% على مدار خمس سنوات. وللحصول على المزيد من الألياف القابلة للذوبان، يقترح كيبيمان تناول الفاكهة والفاصوليا والشوفان.
4- المزيد من النوم
قلة النوم تتناسب طرديا مع زيادة حجم البطن. النوم خمس ساعات أو أقل في الليلة يزيد من مستويات دهون البطن، وفقًا لبحث من جامعة ويك فورست "لأن التخلي عن النوم يؤدي إلى مستويات أعلى من هرمونات التوتر المعززة للدهون مثل الكورتيزول".
5-التقليل من الكحول
عندما يتعلق الأمر بالكحول، وفقًا لبحث من جامعة بوفالو، فإن الأشخاص الذين يشربون الكحول باعتدال (ليس أكثر من كأسين في اليوم)، قد يكون استهلاك الكحول لديهم مرتبطًا في الواقع بتقليل الالتهاب والمعدة الأصغر.
6-تناول المزيد من البروتين
بصرف النظر عن الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وشعور معدتك بالشبع، قد يغير البروتين طريقة تخزين الجسم للدهون. في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2014 حول الأنظمة الغذائية العالية السعرات الحرارية، قام أولئك الذين حصلوا على سعرات حرارية زائدة من البروتين بتخزين 45% منها كعضلات، بينما قام أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة البروتين بتخزين 95% من السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.
7-استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة
يقول كيبيمان: "السكر والكربوهيدرات المكررة ترفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي تزيد من إفرازات الأنسولين وتجبر السعرات الحرارية على أن تترسب على شكل دهون. المكان الأول الذي تترسب فيه هذه الدهون عند الرجال هو البطن أو الكرش".
وفي الواقع، وجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية أن الرجال الذين يتناولون الحبوب المكررة لديهم دهون بالبطن أكثر وخصر أكبر من أولئك الذين يتناولون الحبوب الكاملة.
8-التخلص من الصودا الدايت
لا توجد صودا آمنة. في الواقع، يرتبط شرب اثنين من المشروبات الغازية الدايت يوميًا بزيادة قياسات الخصر لدى الأشخاص بمقدار خمسة أضعاف، وفقًا لبحث من جامعة تكساس.
في حين أن الباحثين ليسوا متأكدين تمامًا من السبب، تشير الأبحاث السابقة إلى أن المحليات الصناعية قد تخدع الجسم في الإفراط في الأكل.
9-تناول المزيد من فيتامين سي
يمكن لفيتامين سي أن يفعل أكثر من مجرد درء نزلات البرد، لذلك فإن الأشخاص الذين يحصلون على أكبر قدر من فيتامين سي يكون لديهم خصر أصغر. قد يكون ذلك لأنه يقلل من الالتهابات في الجسم. لكن لا تقصر نفسك على البرتقال، إذ يحتوي كل من الفلفل الأحمر والسبانخ والفراولة على كمية جيدة من العناصر الغذائية.
10-شرب الشاي
لا ينبغي أن يحصل الشاي الأخضر على كل الشهرة فقط. في دراسة نشرت عام 2014 في مجلة التغذية، قد يقلل الشاي الأخضر والأسود والشاي الصيني الأسود من الالتهاب وكذلك تراكم الدهون حول المعدة.