أفضل 10 طرق لفقدان الوزن والتخلص من دهون البطن

قال الدكتور بريان كيبيمان، جراح السمنة بمركز تشابمان الطبي في كاليفورنيا، إنه لسوء الحظ، على عكس دهون المؤخرة والرقبة والفخذين، فإن دهون البطن لا تقتصر على دهون تحت الجلد مباشرة، لكنها توجد على طول الطريق وصولاً إلى الأعضاء الداخلية وما حولها.

وأضاف كيبيمان: "ترتبط هذه الدهون ارتباطًا مباشرًا بالعديد من المشكلات الطبية بما في ذلك مرض السكري ومرض الشريان التاجي للقلب وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس أثناء النوم".

وكشف موقع mensjournal عن أفضل 10 نصائح معتمدة علميًا لمحاربة الدهون في الجسم خاصة دهون البطن.

1-رفع الأثقال

يقول كيبيمان: "دهون البطن أكثر نشاطًا في التمثيل الغذائي من دهون الجسم المحيطية، هذا يعني أنه عند ممارسة الرياضة، ستفقد بشكل غير متناسب قدرًا أكبر من دهون البطن مقارنة بالدهون المحيطية"، وعلى الرغم من أن أي تمرين سيساعدك على إنقاص الوزن، فإن تمارين القوة تقلل دهون الجسم بشكل أفضل من تمارين القلب المستقرة، وفقًا لبحث أجري عام 2015 في جامعة هارفارد.