NBA.. هاردن ينقذ سيكسرز أمام سيلتيكس وتعادل صنز وناجتس بالأدوار الإقصائية
نفذ جيمس هاردن رمية ثلاثية قبل 19 ثانية من نهاية الوقت الإضافي ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز عصيب على ضيفه بوسطن سيلتيكس 116-115 خلال تعادل الفريقين 2-2 في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الاثنين.
ففي المباراة الرابعة بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات سجل هاردن 42 نقطة بجانب تسع تمريرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لسيكسرز صاحب المركز الثالث في الشرق، ليعوض مستواه المتواضع في المباراتين السابقتين، مقابل 34 نقطة لزميله جويل إمبيد.
وتقام المباراة الخامسة في بوسطن يوم الثلاثاء.
وتعافى جيسون تيتوم نجم بوسطن من إهدار أول ثماني رميات لينهي اللقاء مسجلا 24 نقطة، كما استحوذ على 18 كرة مرتدة ووزع ست تمريرات حاسمة.
وأضاف جايلن براون 23 نقطة وماركوس سمارت 21 نقطة بجانب سبع تمريرات حاسمة، ومالكولم بروجدون 19 نقطة مع الاستحواذ على ثماني كرات مرتدة بعد المشاركة بديلا مع سيلتيكس الذي احتل المركز الثاني في القسم الشرقي.
ونفذ إمبيد رميتين حرتين ليتقدم فيلادلفيا 113-112 قبل 56 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، ورد تيتوم برمية ثلاثية مع تبقي 38 ثانية.
وحسم هاردن الأمور بثلاثية قبل 19 ثانية فيما عبرت ثلاثية سمارت الشباك بعد جرس النهاية.
وكان سيكسرز متقدما بفارق 16 نقطة في الربع الثالث وأصبحت النتيجة 96-88 قبل سبع دقائق و15 ثانية من نهاية الربع الرابع.
لكن بوسطن انتفض وكانت رمية سمارت الثلاثية محورية في التقدم 17-4 قبل التعادل في الوقت الأصلي.
* تألق بوكر ودورانت
سجل كل من ديفن بوكر وكيفن دورانت 36 نقطة ونفذ لاندري شيميت أربع رميات ثلاثية في الربع الرابع في فوز فينكس صنز 129-124 على ضيفه دنفر ناجتس.
وتعادل الفريقان 2-2 في سلسلة قبل نهائي القسم الغربي.
ووزع بوكر 12 تمريرة حاسمة بينما استحوذ دورانت على 11 كرة مرتدة بجانب ست تمريرات حاسمة لصنز صاحب المركز الرابع في الغرب الذي فاز للمباراة الثانية على التوالي.
وتحول شيميت إلى بطل غير متوقع بعد نزوله بديلا ليسجل 14 من 19 نقطة له في الربع الرابع.
وتألق نيكولا يوكيتش من دنفر بتسجيل 53 نقطة، في أفضل رصيد له بالأدوار الإقصائية أو بالدوري المنتظم، وقدم 11 تمريرة حاسمة لدنفر بطل الغرب، وأضاف جمال موراي 28 نقطة وسبع تمريرات حاسمة.