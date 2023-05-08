NBA.. هاردن ينقذ سيكسرز أمام سيلتيكس وتعادل صنز وناجتس بالأدوار الإقصائية

وتعافى جيسون تيتوم نجم بوسطن من إهدار أول ثماني رميات لينهي اللقاء مسجلا 24 نقطة، كما استحوذ على 18 كرة مرتدة ووزع ست تمريرات حاسمة.

وأضاف جايلن براون 23 نقطة وماركوس سمارت 21 نقطة بجانب سبع تمريرات حاسمة، ومالكولم بروجدون 19 نقطة مع الاستحواذ على ثماني كرات مرتدة بعد المشاركة بديلا مع سيلتيكس الذي احتل المركز الثاني في القسم الشرقي.

ونفذ إمبيد رميتين حرتين ليتقدم فيلادلفيا 113-112 قبل 56 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، ورد تيتوم برمية ثلاثية مع تبقي 38 ثانية.

وحسم هاردن الأمور بثلاثية قبل 19 ثانية فيما عبرت ثلاثية سمارت الشباك بعد جرس النهاية.

وكان سيكسرز متقدما بفارق 16 نقطة في الربع الثالث وأصبحت النتيجة 96-88 قبل سبع دقائق و15 ثانية من نهاية الربع الرابع.

لكن بوسطن انتفض وكانت رمية سمارت الثلاثية محورية في التقدم 17-4 قبل التعادل في الوقت الأصلي.