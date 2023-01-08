نعومي أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في الـ16 من يناير/ كانون الثاني الحالي، اليوم الأحد، انسحاب نعومي أوساكا البطلة مرتين دون الخوض في تفاصيل.

وكان اسم اللاعبة اليابانية المصنفة الأولى عالميا سابقا ضمن قائمة المشاركات في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن لم يكن من المقرر أن تلعب أوساكا في البطولات الودية في أديليد وهوبارت؛ ما أثار الشكوك بشأن مشاركتها في البطولة الكبرى على الملاعب الصلبة.

وقالت بطولة أستراليا المفتوحة عبر تويتر "انسحبت نعومي أوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة. سنفتقدها في البطولة. ديانا ياستريمسكا ستنتقل إلى القرعة الرئيسة".