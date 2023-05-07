NBA.. ليكرز يقهر وريورز بفارق 30 نقطة في المباراة الثالثة بالأدوار الإقصائية
سجل أنطوني ديفيز 25 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأضاف ليبرون جيمس 21 نقطة ليتغلب لوس أنجليس ليكرز 127-97 على ضيفه جولدن ستيت وريورز في المباراة الثالثة بالدور قبل النهائي بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتقدم ليكرز بذلك 2-1 على حامل اللقب في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وأحرز دي أنجيلو راسل 21 نقطة أيضا لليكرز الذي استعاد الطاقة على أرضه بعد الخسارة 127-100 في المباراة الثانية.
وسجل ستيفن كري 23 نقطة وأضاف أندرو ويجينز 16 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة لوريورز، الذي تأخر 2-1 في سلسلة الدور الأول أمام سكرامنتو كينجز لكنه تفوق في النهاية.
وأضاف كلاي طومسون 15 نقطة لوريورز الذي تقدم في الربع الأول 30-23.
لكن ليكرز تعافى في الربع الثاني وتفوق 22-2 في فترة ليتقدم 59-48 بين الشوطين.
وواصل ليكرز ضغطه في الربع الثالث وسجل أول 20 نقطة خلاله ليتقدم 86-66.
وخرج كري وطومسون ودريموند جرين مع تبقي تسع دقائق و11 ثانية عندما كان ليكرز متفوقا 98-72.
باتلر يقود هيت للتقدم على نيكس
وفي مباراة أخرى، سجل جيمي باتلر العائد من الإصابة 28 نقطة ليقود ميامي هيت للفوز على أرضه 105-86 على نيويورك نيكس في المباراة الثالثة بينهما في سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي.
ويتقدم ميامي 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ويستضيف هيت المواجهة الرابعة، مساء الاثنين.
وشهد اللقاء مشاجرات بين اللاعبين أسفل شبكة نيكس قبل 14.7 ثانية من نهاية الربع الثالث.
ورغم غياب باتلر عن المباراة الثانية بسبب إصابة بالكاحل وحصوله على خمسة أيام راحة كاملة فقد كان الأكثر تسجيلا للنقاط في المواجهة.
ونال مساعدة من بام أديبايو (17 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة) وماكس ستراس (19 نقطة) وكايل لوري (14).
وكان جالين برانسون الأفضل من صفوف نيويورك وسجل 20 نقطة كما كان صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في اللقاء (ثماني تمريرات).
ولم يتأخر ميامي في الربع الأول أبدا وتقدم بفارق 13 نقطة، وأنهاه متفوقا 29-21.
واتسع الفارق إلى 19 نقطة في الربع الثاني، وأصبحت النتيجة 58-44 بين الشوطين.
وقلص نيكس الفارق إلى 61-50 في الربع الثالث لكن هيت هيمن في الربع الأخير وتقدم بفارق 21 نقطة.