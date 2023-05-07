NBA.. ليكرز يقهر وريورز بفارق 30 نقطة في المباراة الثالثة بالأدوار الإقصائية

وسجل ستيفن كري 23 نقطة وأضاف أندرو ويجينز 16 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة لوريورز، الذي تأخر 2-1 في سلسلة الدور الأول أمام سكرامنتو كينجز لكنه تفوق في النهاية.

وأضاف كلاي طومسون 15 نقطة لوريورز الذي تقدم في الربع الأول 30-23.

لكن ليكرز تعافى في الربع الثاني وتفوق 22-2 في فترة ليتقدم 59-48 بين الشوطين.

وواصل ليكرز ضغطه في الربع الثالث وسجل أول 20 نقطة خلاله ليتقدم 86-66.

وخرج كري وطومسون ودريموند جرين مع تبقي تسع دقائق و11 ثانية عندما كان ليكرز متفوقا 98-72.