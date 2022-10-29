لوكلير يتعرض لحادث في جولة التجارب الثانية بالمكسيك (فيديو)

ويسعى بيريز لأن يصبح أول مكسيكي يفوز بالسباق المقام على أرض بلاده، بينما يطمح فرستابن للفوز بالسباق رقم 14 خلال موسم واحد وتسجيل رقم قياسي جديد غير مسبوق رغم معاقبة الفريق بسبب خرقه سقف الميزانية العام الماضي.

وسجل السائقان نفس الزمن وقدره دقيقة واحدة و20.827 ثانية في جولة التجارب الحرة الأولى أمس، لكن بيريز حل ثالثا إذ إنه سجل هذا الزمن أولا.

واحتل بيريز المركز الخامس في الجولة الثانية متقدما مباشرة على فرستابن.

واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم، المركز الخامس في الجولة الصباحية، وحصل على المركز الرابع في الجولة الثانية.

وشهدت التجارب مشاركة عدد من السائقين الشبان، بينهم الأسترالي جاك دوهان، نجل بطل الدراجات النارية مايك دوهان، وذلك مع فريق ألبين.

لكن مشاركة السائق البالغ عمره 19 عاما لم تدم طويلا، إذ إن شكوكا ساورت الفريق بشأن وحدة الطاقة في السيارة التي سيتسابق بها استيبان أوكون.

وتوقفت جولة التجارب الأولى مرتين عندما تعطل محرك سائق هاس الاحتياطي البرازيلي بييترو فيتيبالدي، وقرب النهاية عندما أوقف النيوزيلندي الشاب ليام لاوسن سيارته ألفا تاوري بعد احتراق المكابح.

وشارك لوجان سارجنت مع فريق وليامز في التجارب من جديد، بينما منح مرسيدس سائقه الاحتياطي نيك دي فريس، الذي سينضم إلى ألفا تاوري العام المقبل، فرصة أخرى للمشاركة.